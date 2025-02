iPhone SE 4 potrebbe essere presentato a sorpresa molto presto: vediamo le possibili date e il prezzo presunto

Si stanno accumulando le voci di corridoio su iPhone SE 4, il presunto nuovo modello della linea "economica" di smartphone Apple, che a questo punto secondo diverse segnalazioni potrebbe essere presentato a sorpresa prima del previsto, già la prossima settimana.

Ad aggiungersi al coro di voci, ma con una certa convinzione, è ora anche Mark Gurman di Bloomberg, fonte considerata generalmente attendibile sulle questioni tecnologiche, che riferisce come la presentazione del nuovo iPhone SE sia prevista probabilmente tra il 10 e il 14 febbraio, dunque veramente tra pochi giorni.

Contrariamente a quanto accade solitamente per gli altri smartphone e prodotti di Apple, in questo caso non sarebbe previsto un evento di presentazione vero e proprio, quanto piuttosto una sorta di comunicazione online attraverso comunicati stampa e articoli vari.