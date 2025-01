iPhone SE 4 si mostra in un nuovo leak e dice no alla Dynamic Island, ritorna il notch

iPhone SE 4: niente Dynamic Island, sì al notch

In base a quanto si evince dalle dichiarazioni del leak in questione apparso sul social network X, iPhone SE 4 presenterà ancora una volta il notch in corrispondenza della porzione superiore dello schermo, scegliendo dunque di non adottare la Dynamic Island, funzionalità introdotta per la prima volta su iPhone 14 Pro poco più di due anni fa. Apple avrebbe dunque deciso di mantenere la Dynamic Island un'esclusiva dei modelli più costosi, rispettivamente iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Entrando nello specifico del leak, l'utente in questione avrebbe condiviso un breve video e alcuni scatti che mostrerebbero le colorazioni Bianco e Nero di iPhone SE 4.

iPhone SE 4

Passando al lato posteriore dello smartphone troveremo un comparto fotocamere composto da un singolo sensore, con il flash LED poco più al centro, similmente a quanto riscontrato con la precedente generazione. Il nuovo iPhone SE 4 offrirà senz'ombra di dubbio il supporto all'intelligenza artificiale proprietaria, Apple Intelligence, che ricordiamo sbarcherà anche in Italia nel mese di aprile.