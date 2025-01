Philips annuncia i TV OLED+ del 2025 con il super pannello OLED Tandem di LG

La gamma OLED si divide poi in quattro serie, due delle quali dotate della nuova generazione di pannelli OLED di LG Display, con tecnologia Primary RGB Tandem. Andiamo a vederle più nel dettaglio.

TP Vision ha presentato la nuova gamma di televisori OLED Philips per il 2025, con diverse novità interessanti. L'Ambilight, la tecnologia di illuminazione ambientale che estende i colori dello schermo alle pareti circostanti, è presente su tutti i modelli e si arricchisce di nuove funzionalità.

Philips OLED+ 950 e 910

La gamma top si apre con l'OLED+910, successore del già ottimo OLED+909. Questo TV utilizza il nuovo pannello Primary RGB Tandem OLED, che offre una luminosità fino a 3700 nit su finestre del 3% e 350 nit a pieno schermo, con una riduzione del 20% dei consumi. Il pannello copre il 99,5% dello spazio colore P3 e l'83% del BT.2020, riducendo i riflessi e garantendo neri perfetti anche in ambienti luminosi. L'OLED+910 integra un sistema audio Bowers & Wilkins 3.1 canali, migliorato nel tuning per una maggiore potenza e una migliore resa delle frequenze medio-basse.

Philips OLED+910

L'Ambilight su quattro lati si arricchisce di una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale, che riconosce i contenuti visualizzati e seleziona automaticamente la modalità Ambilight più adatta. L'algoritmo di riconoscimento dei contenuti, ora chiamato Adaptive Intelligence, utilizza l'analisi dei fotogrammi, i metadati e le informazioni sulla sorgente. Il processore P5 AI di nona generazione offre diverse funzionalità di miglioramento delle immagini, tra cui l'AI Adaptive Gamut Enhancer, che estende il gamut nativo del pannello ai contenuti in Rec.709 senza sovrasaturare i toni della pelle. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per selezionare automaticamente la modalità audio migliore in base al contenuto.

L'OLED+910 sarà disponibile da giugno nei tagli da 55, 65 e 77 pollici, ma ancora non sappiamo i prezzi.

Philips OLED+950

Il modello superiore, l'OLED+950, è simile all'OLED+910 ma senza il sistema audio Bowers & Wilkins. Il pannello è lo stesso Primary RGB Tandem OLED, ma il sistema audio è un 2.1 canali da 70 watt: una strategia anomala, quella di togliere caratteristiche al modello top, che però in passato abbiamo visto adottata anche da Panasonic. Lato specifiche, la differenza principale risiede nel doppio processore P5 AI di nona generazione, che offre funzioni di elaborazione video avanzate, tra cui la Specular Highlight Enhancement, che dovrebbe aumentare la luminanza di picco dei dettagli più luminosi nei contenuti HDR.

L'OLED+950 sarà disponibile da settembre nei tagli da 65 e 77 pollici, ma pare che l'Italia non avrà questo modello.