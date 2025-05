La serie RTX 50 di NVIDIA è finalmente apparsa nel sondaggio hardware di Steam, ma senza troppo clamore

Finalmente, nell'ultimo sondaggio hardware di Steam , condotto nel mese di aprile su milioni di utilizzatori della piattaforma, hanno fatto la loro comparsa le GPU Nvidia della serie RTX 50 . Considerando che sono passati quattro mesi dal lancio, si sono fatte attendere. Comunque sia, per adesso l'adozione è abbastanza bassa, visto che non ne appare nessuna nelle prime posizioni.

Prezzi troppo alti?

Male anche le GPU RX 9000 di AMD, che non sono ancora apparse nell'elenco, nonostante l'entusiasmo dei potenziali acquirenti. Che abbiano avuto grossi problemi di scorte?

Le nuove GPU sono poco adottate?

Detto questo, Nvidia regna ancora sovrana nel mercato delle GPU con una quota complessiva del 74,39%, mentre Intel guida il settore delle CPU al 60,35%, seguita da vicino da AMD. Diverse nuove GPU hanno guadagnato terreno tra i giocatori, secondo il sondaggio hardware di Steam, incluse le RTX 5080 (0,38%), RTX 5070 Ti (0,28%) e RTX 5070 (0,38%). Sembrano percentuali molto basse, ma considerando la quantità di utenti registrati a Steam, parliamo di centinaia di migliaia di unità.

Dall'eleno manca naturalmente la RTX 5090, la GPU più costosa di tutte, non certo alla portata dell'utente medio. Come sottolineato, mancano le GPU RX 9070 di AMD, un dettaglio significativo, visto che è stato uno dei lanci di maggior successo della compagnia. Insomma, Nvidia è ancora in testa, nonostante le molte carenze di questa generazione.

L'unica nuova GPU di AMD ad apparire nel sondaggio è stata la RX 7800 XT, attestandosi allo 0,27% (la stessa percentuale della 5070 Ti). Le RX 7900 XT, 7900 GRE, 7600 XT e 7600 sono tutte assenti, insieme a praticamente tutte le GPU Intel Arc, che non pare non abbiano avuto grossa presa, nonostante gli ottimi prezzi.

Per curiosità, la GPU più usata è la "NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop", seguita dalle RTX 3060 e 4060 per desktop.