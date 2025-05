Stellar Blade su PC non è acquistabile nei paesi in cui non c'è PSN, anche se non lo richiede

L'apertura dei preordini di Stellar Blade per PC sta creando un altro caso PSN. Sostanzialmente il gioco non è acquistabile su Steam in quei paesi in cui non è presente il servizio di Sony, nonostante non sia tra i requisiti necessari per giocare.

Da notare anche che il team di sviluppo pare non saperne niente.

Sì, in linea teorica non è necessario avere un account PSN per giocare, ma pare che non sia comunque acquistabile dove non è possibile registrarne uno.