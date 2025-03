Hermione nel cosplay di Oichi dà battaglia nella Torre di Grifondoro di Harry Potter in 3 scatti magnifici

Harry Potter è una serie amata e certamente il preferito di molti fan è il protagonista, ma anche altri personaggi incontrano il favore dei lettori e degli spettatori. Ad esempio, Hermione è considerata uno dei migliori personaggi femminili e anche il mondo del cosplay non dimentica mai di ritrarla. Possiamo vedere il cosplay di Hermione Granger realizzato da Oichi.

Hermione è una nata babbana, ovvero in un famiglia senza apparenti poteri magici, ma ottiene la propria lettera per Hogwarts e diventa così una vera strega. È dotata e coraggiosa e, pur essendo sempre attenta a seguire le regole, sa che alle volte vanno infrante. È anche pronta a combattere per le giuste cause, come la libertà degli elfi domestici.