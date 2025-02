GTA 6 esce su PC a inizio 2026? Corsair spiega meglio cosa intendeva dire il CEO

Come vi avevamo segnalato, di recente il noto produttore di periferiche da gaming Corsair aveva affermato che GTA 6 - l'attesissimo gioco d'azione di Rockstar Games e Take-Two - arriverà su PC a inizio 2026 . Considerando che la versione PC al momento non ha un periodo di uscita visto che il team ha confermato solo la pubblicazione delle edizioni per PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2025, si è trattato di una dichiarazione di un certo peso.

Le parole di Corsair su GTA 6

Prima di tutto, ricordiamo cosa ha detto il CEO di Corsair - Ronald van Veen - a riguardo: "Sì, GTA 6 è probabilmente l'argomento più importante del momento. E ne avremo un assaggio, credo, più avanti nel corso dell'anno per console. A quanto mi risulta, uscirà in autunno per console e all'inizio del 2026 per PC."

Ora, però, Corsair ha detto a IGN USA che Ronald van Veen stava solo facendo supposizioni. In realtà non ha alcuna informazione ufficiale proveniente da Rockstar Games o Take-Two. L'editore ad oggi ha solo suggerito che prima o poi GTA 6 arriverà su computer, spiegando che gli sviluppatori sono soliti partire da alcune piattaforme e solo dopo spostarsi su altre. Red Dead Redemption ha richiesto circa 14 anni, per esempio, ma potete stare tranquilli sul fatto che servirà attendere tanto per il nuovo Grand Theft Auto.

Secondo i report, inoltre, GTA 6 permetterà di creare dei contenuti personalizzati come in Fortnite e Roblox.