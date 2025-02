Il cosplay di Yor Forger di ladydusha ci mostra la doppia natura del personaggio di Spy x Family

Spy x Family è una divertente storia di spionaggio, densa di avventure che ruotano attorno alla famiglia Forger. Tra i vari personaggi, uno dei preferiti del mondo del cosplay è Yor Forger. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Yor Forger realizzato da ladydusha e pubblicato tramite Instagram. Trovate lo scatto fotografico poco sotto.

Yor Forger è uno dei personaggi principali di Spy x Family, come detto. Si tratta di una killer su commissione che, all'inizio della serie, si ritrova a diventare una finta moglie e una finta madre, per assicurarsi che la polizia segreta non sospetti di lei in quanto nubile. Anche se la maggior parte del tempo fa finta di essere una persona comune anche un po' imbranata, in realtà è una abilissima combattente e questo le permette di difendere Anya, la figlia.