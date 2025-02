Il cosplay di Lola Bunny di infernalita_de_oz ci fa innamorare sul campo di basket

Space Jam - con il film più recente - non è stato in grado di convincere il pubblico come aveva fatto l'originale, ma la passione per la serie negli anni non è mai scemata, come è possibile vedere tramite il mondo del cosplay. Ora, ad esempio, possiamo vedere che infernalita_de_oz ha realizzato un cosplay di Lola Bunny, uno dei personaggi animati al centro della pellicola dallo stile misto.

Lola Bunny è una abile giocatrice di basket e nel primo film la vediamo aggiungersi alla squadra in un secondo momento, diventando un membro fondamentale per le varie vittorie del team di Michael Jordan. Ovviamente Bugs Bunny si innamora subito di lei, come è tipico per i due personaggi, ma la ragazza sa bene che non deve farsi trattare con superiorità dal coniglio e lo rimette inizialmente al suo posto.