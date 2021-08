FIFA 22: iniziano ad arrivare i primi inviti per la beta a numero chiuso

FIFA 22 sembra stia iniziando la sua fase di test, con l'avvio della closed beta che pare sia imminente, considerando la diffusione dei primi inviti da parte di Electronic Arts per questa prima versione di prova pubblica del gioco di calcio.

Non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma alcuni utenti, come FerryAckerBoy su Twitter, hanno riferito di aver ricevuto l'email di invito per la closed beta: "Congratulazioni! Sei stato selezionato per partecipare alla beta chiusa di FIFA 22", si legge nel testo dell'email riportata dall'utente in questione.

La beta chiusa inizierà proprio oggi, 12 agosto 2021, alle ore 10:00 am PDT (ovvero le ore 19:00 in Italia) e andrà avanti fino al 2 settembre alla stessa ora, con la possibilità di provare due modalità di gioco, almeno per il momento: Volta Football e Kick-Off.



Siamo dunque alle battute iniziali della beta a numero chiuso, anche se per il momento sembra essere un evento ancora piuttosto ristretto come bacino di utenti interessati. In ogni caso, questo dovrebbe significare anche un passo importante per lo sviluppo del gioco verso il suo completamento.

FIFA 22 sarà disponibile poi l'1 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia, abbiamo visto di recente che il gioco consentirà di disattivare le esultanze degli avversari, oltre a trailer e immagini per FUT Champions e Division Rivals.