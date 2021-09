The Last of Us: Joel omaggiato da Rahul Kohli in Midnight Mass, serie Netflix

Rahul Kohli ha svelato che il suo personaggio nella serie TV Netflix Midnight Mass è un omaggio al Joel Miller di The Last of Us, l'apprezzato gioco d'azione di Naughty Dog. L'attore britannico ha condiviso su Twitter il proprio messaggio.

"È vero. Nell'ideare l'aspetto dello Sceriffo Hassan, io e Mike Flanagan eravamo così colpiti da Joel di The Last of Us e dall'incredibile performance di Troy Baker, da decidere in accordo di rendergli omaggio creando un look a lui ispirato." Potete vedere qui sotto un'immagine che mostra Joel e il personaggio di Rahul Kohli in Midnight Mass.

Midnight Mass è una nuova serie horror in arrivo su Netflix il 24 settembre. Racconta la storia di una comunità rurale americana isolata. La nuova serie segna la seconda collaborazione di Kohli con il regista Mike Flanagan. I due hanno precedentemente lavorato insieme in The Haunting of Bly Manor, dove Kohli ha interpretato l'amato cuoco e tuttofare Owen. Midnight Mass segna la terza serie horror di Flanagan a debuttare su Netflix, dopo The Haunting of Hill House lanciato nel 2018, e The Haunting of Bly Manor arrivato l'anno scorso nel 2020.

