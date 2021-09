FIFA 22: la sequenza iniziale include David Beckham e Mbappé

FIFA 22 è già disponibile per gli iscritti a EA Play in formato Accesso Anticipato (10 ore massimo). Questo ha permesso ai giocatori di provare il gioco e, soprattutto, vedere la sequenza iniziale del gioco. Questa include David Beckham, Mbappé, e non solo.

Precisamente, il video di FIFA 22 si apre a Parigi, con David Beckham che si gode un caffè in un hotel sfarzoso. La scena passa poi a una stanza al piano inferiore, dove si sceglie il proprio avatar dopo essere stati contattati dalla freestyler francese Lisa Zimouche. Il gioco continua a insegnarti i controlli mentre attraversi la capitale, passando attraverso la gente del posto e i vacanzieri. Si finisce a Le Parc des Princes, dove si svolgono alcuni esercitazioni con Kylian Mbappé e Thierry Henry, prima di essere portati in un elegante sarto parigino e, infine, assumere la tua posizione nel box dello stadio del PSG. Qui ci sono personaggi del calibro di Lewis Hamilton e Anthony Joshua.

Da qui, il titolo passa a una tradizionale partita di Champions League tra PSG e Chelsea, e poi si entra nel gioco. C'è anche un easter egg, segnalato da PushSquare: una nuova versione di Song Two dei Blur, un riferimento a FIFA 98, viene eseguita nell'ascensore quando si scende dall'hotel. Si tratta di un'introduzione molto cinematografica e interessa per un gioco come FIFA 22.

Vi ricordiamo che l'accesso anticipato è anche tramite Game Pass Ultimate.