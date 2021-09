FIFA 22, accesso anticipato disponibile da oggi su EA Play e Game Pass Ultimate

FIFA 22 è disponibile a partire da oggi in accesso anticipato per gli utenti abbonati a EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Dotato quest'anno di una colonna sonora include brani di Swedish House Mafia e DJ Snake, FIFA 22 farà il proprio debutto ufficiale il 1 ottobre, ma Electronic Arts darà modo di provare l'esperienza in anticipo appunto tramite l'accesso anticipato.

Si tratta a tutti gli effetti di una versione di prova completa del gioco, con tutte le sue modalità e i contenuti ma anche con alcune precise limitazioni: non la si potrà utilizzare per più di 10 ore.

Vi sembrano tempistiche comode, che vi consentiranno di fare sostanziali progressi nella carriera di FIFA 22? Non abbiate paura: sarà possibile trasferire achievement e salvataggi nella versione finale del gioco, non appena sarà disponibile.

Se invece volete optare per un accesso anticipato e giocare senza limitazioni né attese, potete prenotare la Ultimate Edition di FIFA 22 e cominciare a utilizzarla a partire dal 27 settembre, quattro giorni prima del lancio ufficiale.