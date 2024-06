Alpha Protocol è tornato a essere disponibile anche su Steam

Anni dopo essere stato rimosso dal listino del negozio, il gioco di ruolo a tema spionistico Alpha Protocol è tornato in vendita anche su Steam al prezzo di 19,99€ (attualmente è in offerta a 15,99€ e lo sarà fino all'11 luglio.

In tempi recenti era stato ripubblicato su GOG. Insomma, l'opera di Obsidian Entertainment (Star Wars: Knights Of The Old Republic II The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity) per SEGA è ora acquistabile in più negozi digitali, almeno in versione PC.