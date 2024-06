GTA diventerà mai un film o serie TV? "I tempi sono cambiati” per uno dei fondatori di Rockstar Games

Negli ultimi anni abbiamo visto un gran numero di videogiochi adattati per il piccolo e il grande schermo, alcuni ottenendo grande successo, come ad esempio le serie TV di The Last of Us e Fallout e i film di Sonic e Super Mario. Un giorno vedremo operazioni simili anche per GTA, Red Dead Redemption e gli altri giochi Rockstar Games? Secondo Dan Houser, ex-vicepresidente e fondatore dello studio "i tempi sono cambiati" e dunque è una possibilità che non esclude.

Chiaramente Houser non fa più parte di Rockstar Games (ha lasciato la compagnia nel 2020 e nel 2023 ha fondato Absurd Ventures) e quindi non ha più voce in capitolo su una decisione simile. Tuttavia ha svelato in un'intervista con The Ankler che in passato ha ricevuto più di una proposta per degli adattamenti di Grand Theft Auto, ma che sono sempre state rifiutate, vista la scarsa qualità di film e serie TV basati sui videogiochi del passato, con il rischio paradossale di danneggiare l'IP stessa da cui vengono tratti.

Detto questo, ha aggiunto che i tempi sono cambiati in quanto ora c'è una maggiore attenzione e cura in questo genere di prodotti e che dunque operazioni simili hanno molto più senso.