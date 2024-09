Let Me Solo Her è così famoso nella comunità di Elden Ring, che qualcuno ne ha fatto il cosplay

Let Me Solo Her (KleinTsuboiOW su Reddit) è senza ombra di dubbio il giocatore più famoso di Elden Ring , il gioco di ruolo d'azione di FromSoftware. Lo è al punto che qualcuno gli ha dedicato un cosplay , che ha portato a una celebre fiera dei fumetti USA, la Dragon Con. Il bello è che il Let Me Solo Her originale ha avuto modo di incontrarlo. pare per puro caso, e di fotografarlo, pubblicando poi gli scatti su Reddit.

Un mito della comunità

Che dire? C'è davvero tutto: la doppia katana, l'elmetto vaso e il vestito minimal, se così lo vogliamo chiamare. Anche il fisico è simile a quello del personaggio. Inoltre, il cosplay è ammirevole per un altro motivo: il freddo. Il cosplayer ha infatti sfidato il clima presentandosi in questo modo alla fiera. Non deve essere stato facile.

Comunque sia, quando Let Me Solo Her si è presentato con il suo nickname facendosi riconoscere, il cosplayer ha avuto una reazione che gli ha fatto molto piacere, manifestandogli rispetto e affetto.

La presenza di un giocatore vestito da Let Me Solo Her è interessante per più motivi. Intanto perché non è usuale che i cosplayer scelgano i personaggi personalizzati di altri giocatori per i loro costumi. Il che ci fa capire come ormai ci troviamo di fronte a quello che per la comunità di Elden Ring è un vero e proprio personaggio, l'uomo che, probabilmente più di tutti ha padroneggiato il gioco di FromSoftware, mettendosi poi a disposizione della comunità per aiutare i giocatori in difficoltà.

Per chi non lo conoscesse, Let Me Solo Her è diventato famoso per aver ucciso migliaia di volte Malenia, vestito in quel modo.