Indiana Jones e l'antico Cerchio non avrà il suo Atreus: i suggerimenti ai giocatori arriveranno con un trucco

Alcuni giochi moderni hanno una caratteristica comune: dei protagonisti chiacchieroni che aiutano attivamente il giocatore dandogli dei suggerimenti su cosa deve fare per proseguire, spesso anche pochi istanti dopo essere entrati in un'area. Il più famoso di tutti è sicuramente Atreus, il figlio di Kratos negli ultimi due God of War, la cui chiacchiera è diventata proverbiale, ma ce ne sono anche altri, come in Horizon Forbidden West.

Sorridi!

MachineGames, sviluppatore di Indiana Jones e l'antico Cerchio, ha adottato una soluzione molto semplice a questo problema, utilizzando uno degli strumenti di fiducia di Indy (il protagonista del gioco, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando): la sua macchina fotografica. Parlandone con la rivista Edge, il direttore del gioco Jerk Gustafsson ha spiegato: 'Grazie a questo trucco, abbiamo potuto inserire dei puzzle di media difficoltà, che è una delle mie caratteristiche preferite nel gioco. Non dobbiamo temere di doverlo semplificare troppo per non far rimanere bloccato nessuno, un problema che altrimenti sarebbe stato spinoso da risolvere."

Così, i giocatori possono decidere quando vogliono un suggerimento, dando allo stesso tempo a MachineGames la libertà di creare puzzle più impegnativi. Il suo utilizzo è però anche altro, come sottolineato dal direttore del design Jens Andersson: "Ottieni punti avventura per ogni foto che scatti, quindi è necessario per potenziare il tuo personaggio. In questo modo si riempie un diario in cui si stanno raccogliendo tutte le informazioni sull'avventura. Quindi serve come stimolo per esplorare."

La macchina fotografica di Indiana Jones è uno strumento il cui utilizzo è totalmente a discrezione del giocatore, che può estrarla per scattare una foto o, più semplicemente, guardare il mondo che lo circonda. Secondo Andersson: "Aiuta a far vedere il punto di vista di Indy su ciò che si sta guardando. Ogni volta che scatti una foto, Indy la commenta."

Vedremo se la soluzione adottata da MachineGames per gli aiuti di Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà efficace, quando verrà lanciato il 6 dicembre 2024 su PC e Xbox Series X e S, con la versione PlayStation 5 che arriverà nella primavera del 2025.