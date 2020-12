The Wolf Among Us 2 ai Game Awards 2020? Trama, piattaforme e uscita rivelate

The Wolf Among Us 2 sarà presente ai Game Awards 2020 con un nuovo trailer, secondo un leak che ne ha anticipato i contenuti: si parlerà di trama, piattaforme supportate e periodo di uscita.

Annunciato ai Game Awards 2019, The Wolf Among Us 2 tornerà dunque nello show creato da Geoff Keighley per una nuova presentazione, nella fattispecie con un teaser trailer e un videodiario della durata di circa un minuto, secondo questa fonte.

Il leaker sostiene che questo sequel sarà ambientato due anni dopo gli eventi della prima stagione, anche in questo caso con una storia suddivisa in cinque episodi.

L'ambientazione principale sarà New York, ma Bigby viaggerà anche verso una piccola cittadina del Vermont per inagare sulla scomparsa di una Fable. In alcune sezioni si potrà peraltro controllare Biancaneve.

Il cast confermato per The Wolf Among Us 2 include attori come Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy Ashley Burch, Cree Summers e Patrick Warburton.

Infine le piattaforme: a quanto pare il gioco non uscirà su Nintendo Switch, come precedentemente annunciato, bensì su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il periodo di uscita sarebbe fissato all'autunno 2021.