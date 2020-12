Nintendo Switch, nuovo spot giapponese è tutto Animal Crossing e Ring Fit Adventure

Il nuovo spot giapponese di Nintendo Switch è dedicato ad Animal Crossing: New Horizons e Ring Fit Adventure, non a caso due dei fenomeni videoludici più rilevanti dell'anno, da mesi nella top 10 dei giochi più venduti in patria.

Il video inizia con una ragazza giapponese sotto un pesante piumone che, ormai sveglia, prende a giocare all'ultimo Animal Crossing. Guardando la neve che cade da fuori la finestra, avrebbe voglia di rimanere sotto le coperte, ma decide comunque di alzarsi e fare un po' di esercizi con Ring Fit Adventure. Nintendo Switch ti coccola e ti allena.

Da notare che Nintendo Switch non ha grossi giochi in uscita a fine 2020, a parte Hyrule Warriors: L'era della calamità, eppure in Giappone risulta essere in assoluto la console più venduta e desiderata, con più di centomila unità vendute ogni settimana e una serie di giochi da mesi nei piani alti della classifica del software più venduto.