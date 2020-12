PS5 introvabile, il Saturday Night Live ci scherza su fra Eminem e Babbo Natale

PS5 è introvabile persino per Babbo Natale: quelli del Saturday Night Live ci hanno scherzato su con un divertente video musicale che fa il verso a Eminem.

Fra bagarini e persone in coda, non c'è dubbio che la nuova console Sony sia l'oggetto del desiderio di questo Natale 2020, ma se neppure Jason Bateman in versione Santa Claus riesce a procurarne una per Pete Davidson allora il problema è evidente.

Sulla base del brano "Stan", qui rinominato "Stu" per via del nuovo, uh, protagonista, gli attori ci danno dentro con rime fuori di testa, mettendo in mezzo PlayStation 5, Assassin's Creed Valhalla e altro ancora.

Il finale del video, con la partecipazione di un ospite speciale, è la degna conclusione per una clip davvero simpatica.