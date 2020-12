Cyberpunk 2077, una patch da 43 GB in arrivo subito dopo il lancio?

Cyberpunk 2077 riceverà una patch da ben 43 GB subito dopo il lancio, ma a quanto pare non si tratterà dell'aggiornamento previsto per il day one.

CD Projekt RED ha smentito le voci su di una patch da 56 GB al lancio per Cyberpunk 2077, ma alla fine evidentemente qualcosa di quel rumor era fondato. L'unica differenza è che non sarà l'update disponibile all'uscita.

Con dimensioni simili, la patch assume i contorni di una vera e propria rebuild, forse messa a punto dagli sviluppatori per risolvere i molti bug di cui alcuni stanno parlando in queste ore.

Naturalmente non possiamo che parlare per sentito dire, in questo momento: sebbene il day one di Cyberpunk 2077 sia stato rotto negli Stati Uniti, bisognerà attendere ancora qualche giorno per il lancio ufficiale.