PS5 è in vendita da Euronics, ma ci sono 100mila persone in coda

La "febbre da PlayStation 5" non accenna a scendere. Nonostante le prime (tante) console siano state vendute in un battibaleno, ci sono ancora (almeno) 100mila persone che vogliono la console di nuova generazione di Sony. In questi giorni, infatti, stanno arrivando le nuove scorte di PS5, e le diverse catene stanno mettendo nuovamente in vendita la console. La prima è stata Euronics, che -finalmente- ha organizzato le cose in maniera piuttosto pulita e sensata. Al posto di costringere a fare furiosi F5 ha organizzato una comoda coda online. Peccato che alle 10:05, ovvero 5 minuti dopo la messa in vendita, ci fossero già 100mila persone in fila ad attendere il proprio turno.

Numeri da bonus mobilità 2020 che testimoniano l'appeal che la console di Sony sta esercitando sugli italiani, ma non solo. Jim Ryan ha confermato che Sony sta vendendo a questi ritmi in tutto il mondo, arrivando al tutto esaurito ovunque.

Quindi vi raccomandiamo di stare doppiamente attenti: in questo momento il pericolo truffe è altissimo e consigliamo di stare lontani dai bagarini che si stanno arricchendo in queste ore, così come dai siti di dubbia provenienza.

Nelle prossime ore anche Unieuro e Trony dovrebbero avere nuove scorte: in bocca al lupo, siamo in tanti a volere PS5. Cercate di non fare come Arnold Schwarzenegger in Last Action Hero - L'ultimo grande eroe, la film commedia d'azione del 1993.