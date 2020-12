PS5 e Xbox Series X|S, bagarini inglesi all'asciutto: mille preorder cancellati

Un retailer in UK ha cancellato oltre mille preorder di PS5 e Xbox Series X|S, effettuati a quanto pare per un errore tecnico. Fra questi c'erano senz'altro le nuove unità prenotate dai bagarini inglesi, in una sorta di twist del karma.

Ricorderete infatti come i bagarini inglesi non si siano pentiti del proprio operato, effettuando vendite per oltre 3.500 PS5 e assicurandosi nel frattempo nuovi rifornimenti con qualcosa come mille fra Xbox Series X e Xbox Series S.

Ecco, questi ultimi preorder sono appunto stati cancellati. Non è chiaro se la catena inglese Very abbia effettuato la cancellazione per via dei bagarini, magari individuandoli per via degli acquisti multipli, ma il risultato alla fine è lo stesso.

"Per via di un errore tecnico, alcune persone hanno potuto ordinare delle PS5 e Xbox Series X per un breve periodo di tempo questa domenica", ha scritto il retailer.

"Tuttavia questi prodotti non sono in vendita e gli utenti che li hanno acquisati hanno ricevuto un avviso di cancellazione. Ci scusiamo per il disguido."

Naturalmente non è dato sapere quante prenotazioni siano state effettuate da bagarini e lucratori, e quante invece fossero acquisti legittimi di persone che purtroppo resteranno ancora senza nuove console.