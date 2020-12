PS5: Trony riapre la vendita di nuove unità, ecco quando

PS5 torna in vendita anche presso Trony, con la catena che ha diramato un messaggio nelle ore scorse indicando le modalità e la tempistica di vendita per le nuove unità disponibili a quanto pare domani, 3 dicembre 2020.

A questo punto sembra abbastanza chiaro lo schema: Sony sembra abbia rifornito le maggiori catene in queste ore, considerando che anche Unieuro ed Euronics hanno annunciato la prossima disponibilità di nuove unità, tutte in vendita il 3 dicembre 2020.

"Aggiornamento ordini PlayStation 5! Grande notizia, altre console PS5 saranno disponibili solo online domani mattina. Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio. Continuate a seguirci online per ulteriori aggiornamenti".

Dunque in questo caso non c'è un orario preciso con riferimento solo alla "mattina" in generale, cosa che scatenerà il caos di click a partire dall'alba, immaginiamo. A dimostrazione di questo, il sito sembra sia irraggiungibile già adesso, tanto per dare un'idea di quello che succederà probabilmente domattina con tutte queste riaperture degli ordini.

In ogni caso, oltre a Unieuro ed Euronics c'è anche il sito di Trony da tenere d'occhio e tempestare di F5 per tutta la mattina. Non sappiamo quante unità verranno messe a disposizione ma visto quanto successo finora sospettiamo che non saranno molte, dunque nel caso lanciatevi con il coltello tra i denti.