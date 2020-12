Xbox Series X|S, il lancio a mente fredda: come sono andate le cose finora?

Xbox Series X e Xbox Series S hanno fatto il proprio debutto il 10 novembre in contemporanea mondiale, andando subito esaurite; persino in Italia, un paese notoriamente legato al brand PlayStation, tanto da associare spesso e volentieri il termine "videogioco" alla console Sony.

E così, esattamente come abbiamo fatto per PS5 la settimana scorsa, eccoci a esprimere qualche riflessione sulla next-gen di Microsoft, sul suo impatto sul mercato e sulle prospettive future a poco più di un mese dal lancio.

Cominciamo subito col dire che c'era grande curiosità attorno all'inedita strategia della doppia piattaforma: da una parte Xbox Series X, pensata per i videogiocatori più esigenti con i suoi 12 TFLOPS di potenza, in grado di garantire un gaming spettacolare a 4K; dall'altra Xbox Series S, sostanzialmente più economica per via della GPU meno potente, pensata per un gaming a 1080p o 1440p.

Quest'ultima in particolare, caratterizzata da un prezzo di appena 299,99 euro, si pone come un modo straordinariamente conveniente per accedere all'ecosistema di Xbox e, dunque, contribuire all'aumento degli abbonati a Xbox Game Pass.

Nonostante le limitazioni produttive dovute alla pandemia, le stesse che hanno colpito duramente anche Sony e che si sono tradotte in disponibilità molto limitate, Xbox Series X e Xbox Series S sono state protagoniste del più grande lancio nella storia di Xbox.

Un risultato dovuto interamente alla qualità delle due console, all'eccellente retrocompatibilità migliorativa e alla convenienza dell'ecosistema in generale, se consideriamo che alla line-up iniziale mancavano del tutto le esclusive, precedentemente rappresentate dal solo Halo Infinite che però è stato rinviato al 2021.

Bisogna tuttavia ammettere che, a un mese dall'uscita, la narrazione che poneva Xbox Series X sostanzialmente al di sopra di PlayStation 5 in termini puramente tecnici è andata un po' a farsi benedire, se consideriamo che diversi titoli multipiattaforma in realtà girano meglio sulla nuova console Sony, contro tutte le previsioni.

Un problema di kit di sviluppo, si è detto, e dunque a maggior ragione bisogna guardare con ottimismo al futuro: se è vero che Xbox Series X|S non può ancora contare su delle produzioni esclusive, è chiaro che col tempo le varie acquisizioni messe a segno da Microsoft si faranno sentire e il catalogo della piattaforma si riempirà rapidamente di giochi parecchio ambiziosi.

Da Senua's Saga: Hellblade 2 a The Medium, dal già citato Halo Infinite al prossimo Forza Motorsport, da Fable a Perfect Dark, da Starfield a The Elder Scrolls VI, gli utenti Xbox avranno tanto da giocare: la loro pazienza in queste prime fasi verrà abbondantemente ripagata.

Voi che ne pensate? Com'è stato questo primo mese di Xbox Series X|S? Le due console Microsoft hanno mantenuto le promesse? Il confronto con PS5 è andato come da aspettative? Com'è stato gestito il lancio dalla casa di Redmond e come giudicare il suo approccio alla next-gen? Parliamone.