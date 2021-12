Fall Guys: Ultimate Knockdown, versione PS5 in arrivo, per un leak

PlayStation Game Size ha segnalato la presenza di una beta per PS5 di Fall Guys: Ultimate Knockdown nel database di PlayStation, suggerendo così l'arrivo nel prossimo futuro di una versione nativa per la console ammiraglia di casa Sony.

Nonostante sia uscito da oltre un anno e le numerose collaborazioni con i brand PlayStation, come ad esempio Ghost of Tsushima e Horizon Zero Dawn, il colorato battle royale di Mediatonic non ha ancora una versione PS5 nativa.

Tuttavia le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, dato che che come dicevamo in apertura è stata avvistata una beta per PS5 di Fall Guys: Ultimate Knockdown dal team di PlayStation Game Size, con tanto di copertina con dicitura "beta" a dar maggiore credito a questa soffiata.

Detto questo, per il momento non ci sono ulteriori dettagli in merito a questa presunta beta e la versione PS5 di Fall Guys, quindi rimaniamo in attesa di novità ufficiali da parte di Mediatonic, che tra l'altro al momento sta lavorando anche ai porting per Nintendo Switch e Xbox.

Quella di Fall Guys non è l'unica soffiata arrivata da PlayStation Game Size in questi giorni, dato che potrebbe aver svelato in anticipo le date di uscita di God of War: Ragnarok, Sonic Frontiers e Oxenfree 2: Lost Signals.