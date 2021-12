Shigeru Miyamoto ringrazia chi ha votato i giochi Nintendo nel sondaggio di TV Asahi

Shigeru Miyamoto ha scritto di suo pugno un messaggio in cui ringrazia tutti gli utenti che hanno votato i giochi Nintendo nel sondaggio organizzato dall'emittente nipponica TV Asahi.

Parliamo della classifica che ha visto The Legend of Zelda: Breath of the Wild incoronato come miglior gioco di sempre, e in cui sono presenti numerose produzioni della casa di Kyoto, alcune delle quali realizzate o supervisionate dallo stesso Miyamoto.

"Sono Shigeru Miyamoto. Grazie per aver votato molti titoli Nintendo nella classifica dei migliori giochi di sempre trasmessa la scorsa notte", ha scritto il leggendario game designer giapponese sul profilo ufficiale Twitter dell'azienda.

"È stata anche un'occasione per ricordare diversi episodi legati allo sviluppo dei giochi che si ripetono da quasi quarant'anni. Continueremo a creare videogame in grado di offrire a tutti delle nuove esperienze."

Sembra peraltro che il rilancio mediatico di The Legend of Zelda: Breath of the Wild abbia fornito un'importante spinta alle vendite del gioco, sebbene siano passati ormai quasi cinque anni dall'uscita.