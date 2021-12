Sega ha costruito il PC più “veloce” al mondo per festeggiare i saldi di Steam

Per celebrare i saldi invernali di Steam, Sega ha pensato bene di realizzare il PC più "veloce" mai creato, in grado persino di raggiungere i 100 Km/h. Una vera scheggia. No, non siamo impazziti, ma piuttosto stiamo parlando del primo PC da gaming al mondo ad essere anche una super macchinina radiocomandata... o viceversa, punti di vista.

Questo stravagante progetto è stato realizzato da Sega in collaborazione con Intel, ASRock, G-Forse e Masami Hirosaka. Come potrete vedere nei due filmati qua sotto, questo oggetto da veri cultori della Master Race ha sia le caratteristiche di una macchina radiocomandata da gara che quelle di un PC da gaming di fascia alta. E se vi li stavate chiedendo, ecco i componenti utilizzati:

CPU: i9-12900K

Scheda Madre: ASRock Z690M-ITX/ax

Scheda Video: ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16 GB

Memoria: 32 GB di RAM DDR4-3200

SSD: 2TB

Questa capolavoro d'ingegneria e stravaganza verrà regalato tramite un concorso a premi su Twitter, a cui purtroppo i giocatori non residenti in Giappone non possono partecipare. Oltre alla macchina radiocamandata/PC da gaming, in palio ci sono anche 23 codici per riscattare altrettanti giochi Sega su Steam.