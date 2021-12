Squid Game in italiano su Netflix, è la serie più vista di sempre sulla piattaforma

Squid Game è ora disponibile con il doppiaggio in italiano, e tale aggiornamento arriva in concomitanza con l'annuncio che si tratta della serie più vista di sempre su Netflix, con ben 140 milioni di spettatori.

Non sappiamo quali metriche vengano prese in considerazione nella notizia riportata da Bloomberg, ad esempio nella classifica dei film e delle serie TV più visti su Netflix lo show coreano si trova attualmente in sesta posizione dopo aver dominato per diverso tempo.

Dietro Squid Game c'è un soggetto realizzato da Hwang Dong-Hyuk, inizialmente pensato come un film e poi adattato al formato episodico, acquistato da Netflix nell'ambito dei grossi investimenti che la piattaforma ha effettuato per aumentare il proprio pubblico coreano.

Fin dal lancio, lo scorso settembre, oltre il 60% degli abbonati a Netflix in tutto il mondo hanno guardato almeno due minuti della serie, che stando alle stime interne potrebbe contribuire all'incasso di quasi 900 milioni di dollari in nuove sottoscrizioni.

Un successo evidente, non a caso la stagione 2 di Squid Game è stata già confermata dal regista. A proposito, qui vi suggeriamo sette giochi da provare dopo aver visto lo show.