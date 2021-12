Netflix, serie TV e film più visti, la classifica ufficiale al 28 novembre 2021

La classifica ufficiale di Netflix per la settimana dal 22 al 28 novembre 2021 vede in prima posizione tra i film l'ultima fatica (letteralmente) di Halle Berry, Bruised - Lottare per Vivere, in cui la celebre attrice interpreta il ruolo di una combattente di arti marziali miste.

Relegato in seconda posizione, Red Notice è stato primo in classifica finora e soprattutto vanta un record molto importante: è il film di maggior successo di sempre su Netflix nel primo mese, con 328,8 milioni di ore di visione.

La top 10 delle serie TV viene invece ancora comandata da Strappare Lungo i Bordi, il cartone animato di Zerocalcare che sta facendo tanto parlare di sé sia sulla stampa che sui social.

Bruised - Lottare per Vivere, una inedita Halle Berry

Netflix, classifica dei film più visti in Italia dal 22 al 28 novembre 2021



Bruised - Lottare per Vivere Red Notice Un Bambino Chiamato Natale I Viziati Jack Reacher: Punto di Non Ritorno Un Castello per Natale Piccole Donne Nei Panni di una Principessa: Inseguendo la Stella Una Spia e Mezzo Le Leggi della Frontiera

Netflix, classifica delle serie TV più viste in Italia dal 22 al 28 novembre 2021