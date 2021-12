Deep Rock Galactic: funzioni uniche della versione PS5 svelate per il gioco PS Plus

Ghost Ship Games - sviluppatore di Deep Rock Galactic - ha svelato le caratteristiche esclusive della versione PS5 del gioco, che sarà parte dell'abbonamento PS Plus a gennaio 2022. Vediamo i dettagli.

Deep Rock Galactic, su PS5, permetterà di usare il touchpad del DualSense per controllare lo strumento Terrain Scanner, uno degli oggetti a disposizione dei nani spaziali al centro dell'avventura cooperativa. Inoltre, lo speaker integrato nel controller sarà sfruttato per dare ai giocatori (che non usano le cuffie) una serie di ordini e indicazioni di gioco provenienti dal Controllo Missione.

I nani spaziali di Deep Rock Galactic

Ricordiamo che Deep Rock Galactic sarà disponibile sì in versione PS5, ma anche in versione PS4. Sia l'edizione old-gen che quella current-gen saranno proposte come parte del PS Plus di gennaio 2022. Le funzioni appena citate, però, saranno presenti solo su PS5.

Attualmente non sappiamo se sarà possibile giocare in cross-platform online. In termini di contenuti, i giocatori PlayStation avranno accesso alla prima stagione del gioco che include una nuova modalità e un Battle Pass.