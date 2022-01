The Legend of Zelda, il cosplay di Link di cat_cosplay è la cosa più sexy che vedrete oggi

Hyrule può tirare un sospiro di sollievo, perché Link è rinato in un cosplay di cat_cosplay ed è più sexy che mai. Chissà come sarebbe stata la serie The Legend of Zelda se il protagonista fosse stato uno dei padroni di internet, ossia un micetto. Con questa opera magistrale possiamo scoprirlo e iniziare a sognare che Nintendo realizzi uno spin-off con i croccantini al posto delle rupie.

Come potete vedere dalla foto, il gattino Link è attrezzato di tutto punto per partire all'avventura. Intanto possiede lo scudo Hylia, il più iconico della serie, accompagnato dalla Spada suprema, il che lo rende un quadrupede di altissimo livello. A fare la differenza, comunque, è lo sguardo deciso che sembra aver puntato la sua ciotola di carne in scatola... pardon, Ganondorf, che probabilmente stenderà a colpi di fusa.

Immaginiamo che non deve essere stato facile far mettere in posa l'animale, che magari era anche contrariato dall'indossare il costume (sono più intelligenti degli esseri umani, è risaputo). Comunque sia il risultato è davvero riuscito e molto divertente, per una foto che azzecca anche lo sfondo, davvero da Breath of the Wild, ma anche un po' da Ocarina of Time.

Link è un personaggio che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni in un sito che tratta di videogiochi, visto che è il protagonista di una della serie più famose e longeve di sempre, proveniente direttamente dagli anni '80.