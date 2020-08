Yakuza Kiwami 2, la recensione per Xbox One

Prima di arrivare agli eventi del settimo episodio bisognerà tuttavia recuperare anche le restanti avventure di Kazuma Kiryu , dunque immaginiamo a breve l'uscita su Xbox One delle remaster di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, nonché di Yakuza 6: The Song of Life, che conclude in maniera degna la lunga saga del Drago di Dojima.

Con la recensione di Yakuza Kiwami 2 per Xbox One possiamo immergerci nuovamente nelle straordinarie atmosfere della serie SEGA, alla luce del consolidato rapporto di collaborazione fra l'azienda giapponese e Microsoft, che si tradurrà nel lancio del prossimo capitolo, Yakuza: Like a Dragon, in esclusiva temporale next-gen su Xbox Series X.

Storia

La storia di Yakuza Kiwami 2 si svolge esattamente un anno dopo rispetto agli eventi del precedente capitolo: Kazuma e la piccola Haruka hanno cominciato una nuova vita insieme, ma le questioni che riguardano il clan Tojo non smettono di tormentare il suo ex astro nascente. È infatti in corso una vera e propria guerra per le strade di Tokyo, con la temibile Omi Alliance intenta a conquistare anche questo territorio: c'è bisogno che qualcuno si rechi a Osaka e vada a discutere con i vertici dell'organizzazione nemica per stabilire i termini di una tregua.

Consapevole di essere l'unica speranza per la sua precedente famiglia e desideroso di porre fine ai versamenti di sangue, Kazuma accetta l'incarico e insieme a Daigo Dojima si reca nel Kanto per portare a termine la missione. Una volta giunto nel colorato e affascinante quartiere di Sotenbori, scopre però che c'è un altro drago in città: Ryuji Goda, figlio del presidente della Omi Alliance e convinto che la violenza sia l'unica strada percorribile per il suo clan.

Due personalità così forti non potranno che collidere, ma Yakuza Kiwami 2 non si ferma ovviamente al confronto fra Kazuma e Ryuji, introducendo anche diversi altri personaggi e affrontando un arco temporale di decine di anni, come da tradizione per il franchise. Una trama come al solito di ampio respiro, quella scritta da Masayoshi Yokoyama, che non lesina sui colpi di scena e le situazioni esplosive, contando in tutti i casi su di una narrazione di livello cinematografico.

Il racconto coinvolge e conquista, al netto di qualche clamorosa esagerazione (vedi lo scenario del Castello di Osaka, o quantomeno la sua introduzione), ma la localizzazione è anche in questo caso limitata ai sottotitoli in inglese. I testi sono abbondanti, dunque la lettura può diventare un po' pesante per chi non mastica perfettamente la lingua, ma si tratta di un problema storico per la serie, che a quanto pare verrà risolto solo a partire da Yakuza: Like a Dragon.