Windows 10 2004: Microsoft conferma tutti i problemi risolti dal nuovo aggiornamento

Un nuovo aggiornamento per Windows 10 è ora disponibile sul vostro PC, a patto che abbiate già installato la versione 2004. E se ne avete la possibilità ora dovreste farlo, perché moltissimi errori sono stati finalmente corretti. Vediamoli più nel dettaglio, in questo rapido articolo.

Microsoft difatti ha confermato tutti i problemi risolti dal nuovo aggiornamento per PC Windows 10 2004. Innanzitutto è stato corretto un errore che impediva a parecchi device di connettersi a determinati modem LTE, e di conseguenza anche alla rete internet (ciò era cominciato con l'aggiornamento di maggio 2020, tanto per cambiare).

Altri due errori corretti sono quello che interrompeva il funzionamento di Magnifier su Excel e poi dello stesso Excel; è stato corretto anche il problema della pagina delle Impostazioni, che si chiudeva all'improvviso e senza alcun motivo apparente. E ancora: risolti anche tutti i più recenti problemi relativi allo spazio di archiviazione su PC Windows 10, che potevano portare alla perdita o alla corruzione dei propri dati personali.

Come avrete intuito questo recente aggiornamento, versione KB4568831, risulta attualmente molto importante ed utile; vi consigliamo di metterlo in download. Trovate nel campo Fonte correzioni e bug fix secondari.