PS5: Sony starebbe provando ad organizzare un secondo evento ad agosto

Secondo Bloomberg, Sony starebbe provando ad organizzare un secondo evento ad agosto. Questa volta, però, la presentazione sarà interamente dedicata a PS5 e non ad altri tipi di annunci.

Ci stiamo riferendo nello specifico allo State of Play di agosto appena annunciato da Sony. Un evento dedicato principalmente ai giochi PS4, indie e VR e che non conterrà grandi annunci per PS5. Un evento atteso, ma che non è quello tanto vociferato in queste settimane e che tutti i fan stanno aspettando. Ovvero la presentazione nella quale Sony dovrebbe annunciare data di lancio e il prezzo di PlayStation 5. Oltre che, si vocifera, Silent Hill e God of War 2.

Secondo Bloomberg, però, Sony starebbe provando ad organizzare un secondo evento per agosto. Secondo le fonti del sito, al momento, il colosso giapponese ha già stabilito una data per questo mese, ma non la renderà pubblica fino a quando non sarà sicura di non andare incontro a rinvii o cambiamenti.

