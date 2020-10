Dragon Ball, Bunny Bulma torna nel cosplay di katya_thegreat

Il fine settimana è ufficialmente cominciato, e c'è bisogno di un nuovo appuntamento con la nostra piccola rubrica dedicata ai cosplay. Dato che di mattina diamo la precedenza ai lavori basati su manga e anime, che ne direste del ritorno della Bunny Bulma di Dragon Ball? La domanda ovviamente è retorica.



La cosplayer katya_thegreat ha dedicato i suoi ultimi sforzi proprio alla realizzazione di un costume basato su questo personaggio. Bulma di per sé è già amatissima tra le protagoniste al femminile di Dragon Ball, ma Bunny Bulma lo è in particolar modo: venne mostrata solo in alcuni capitoli del manga ed episodi dell'anime, sufficienti però affinché venisse ricordata in eterno dai fan di Akira Toriyama.



Eccovi dunque l'immagine del cosplay di Bunny Bulma, che sembra realizzato con molta accortezza e dedizione. La parola finale spetta comunque, come sempre, a voi lettori: fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento poco più avanti.



