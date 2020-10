Abarth Virtual Racing League: stasera la finale a Monza, il tempio della velocità

Stasera si corre sul Circuito di Monza, definito da molti il tempio della velocità, l'atto finale della Abarth Virtual Racing League. Per chi non la conoscesse ancora, si tratta della spettacolare conclusione di questo torneo esport organizzato da Qlash e corso a bordo delle iconiche 500 Abarth.

Il momento in cui si decide tutto è arrivato. Dopo le 8 gare di qualifica degli ultimi mesi, i migliori 24 piloti si giocheranno in un'unica serata la vittoria della 'Abarth Virtual Racing League', il campionato SimRacing organizzato dalla casa automobilista dello scorpione. Il marchio delle 500 Abarth Assetto Corse, simbolo mondiale di prestazione motoristica, in questo caso digitale, sfreccerà nel tempio della velocità di Monza, mentre l'evento in streaming sarà presentato dalla QLASH House di Treviso, una delle gaming house più grandi d'Europa. Un grande appuntamento per l'esport italiano.

L'Autodromo nazionale di Monza, proprio come nella realtà, non lascia spazio ad errori. Il tracciato richiede un assetto molto rigido delle vetture, aspetto che le renderà difficili da domare. I molti rettilinei richiedono di puntare sulla velocità, non mancheranno quindi i sorpassi in staccata e le bagarre. Ogni curva può essere teatro di scontri decisivi, fra tutte le curve Lesmo e la variante Ascari. Occhio quindi a come saranno sfruttate le scie, aspetto che potrebbe essere un fattore anche in qualifica.

Questi sono i 24 piloti qualificati, arrivati cioè nei primi 3 posti nelle precedenti 8 gare di qualifica: E. Lopez, M. Crippa, N. Natali, M. Noris, M. De Plato, P. A. Previdi, A. Benedetti, M. Murè, R. Accurso, C. Cecalupo, K. Mattea, A. Siddi, M. Liguori, A. Famulari, A. Testi, L. Molle, D. Gentili, F. Cesaro, M. Corvino, J. Ronzo, D. Lopez, A. Miatto, M. Costanzo, L. Tozzato. Hanno già fatto sapere E. Lopez e M. Liguori che non potranno partecipare, al loro posto subentrano Giuseppe Virzì e Fabio Tettamanti.

Il livello è veramente altissimo. Dopo i primi due giorni di prova sul server dedicato di Assetto Corsa i primi 9 piloti sono racchiusi in un secondo. I più veloci sono stati Matteo Costanzo, Numa Natali e Karim Mattea, ma è impossibile fare pronostici. Saranno, come sempre, qualifiche, Gara 1 e Gara 2 a decidere il migliore.

L'appuntamento è quindi sabato 3 ottobre alle ore 21 sul canale Twitch dedicato e sulla pagina Facebook di Abarth, oltre che sul nostro canale di Twitch. Vi attendono live dalla QLASH House i commentatori Andrea Valerio e Antonio Lurchis, presente anche Gianluigi Losito della Direzione Gara.