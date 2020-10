Cyberpunk 2077: video esclusivo col doppiaggio femminile di V in italiano

CD Projekt RED ci ha affidato in esclusiva un video di Cyberpunk 2077 doppiato in italiano. Nonostante le immagini siano già state mostrate in altre occasioni, la cosa interessante di questo filmato è il fatto che sia completamente doppiato in italiano. In particolare si sente per la prima volta la voce femminile di V in azione.

Anche sotto il profilo del doppiaggio CD Projekt RED sta facendo le cose in grande. Non solo ha deciso di doppiare interamente un gioco dalle dimensioni gargantuesche in 10 lingue, ma ha anche sviluppato una tecnologia in grado di sincronizzare il labiale dei personaggi col doppiaggio in italiano e quello delle altre 9 lingue incluse nel gioco.

Un lavoro che ormai sempre più raramente vediamo anche nelle produzioni tripla A e che può vantare nel nostro paese la partecipazione di professionisti del calibro di Martina Felli (Hannah Baker nella serie Netflix "Tredici" e D.Va in Overwatch) e Federico Viola (Dave Franco in "The Disaster Artist" e Tom Holland in "Edison - L'uomo che illuminò il mondo") nel ruolo del protagonista V. Luca Ward, ovviamente, presterà nuovamente la voce a Keanu Reeves, che nel gioco sarà Johnny Silverhand.

In questo video possiamo assaporare in anteprima la bontà del lavoro di Martina Felli. Nata a Pistoia nel 1987, la Felli ha già una lunga carriera alle spalle. Ha interpretato Samara Weaving in "Guns Akimbo" (Nix), Fumika Shimizu in "Tokyo Ghoul - Il film" (Toka Kirishima), Sasha / Hades in "I Cavalieri dello Zodiaco - The Lost Canvas", Aloy in Horizon: Zero Dawn e anche la principessa Zelda in The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In questo video la vediamo perfettamente calata nei panni di V, un mercenario senza scrupoli attivo nella pericolosa e tentacolare Night City. In questo caso particolare V si trova al cospetto di Dexter e si sta accordando per il pagamento di una missione piuttosto pericolosa.

Il doppiaggio sembra di assoluto livello e potrebbe rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per tutta l'opera. Raramente si è vista una qualità simile su di un progetto così ampio.

Cyberpunk 2077 arriverà il prossimo 19 novembre 2020 su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Sarà anche giocabile immediatamente attraverso GeForce Now.

Cosa ve ne pare del doppiaggio?