Cyberpunk 2077: labiale sincronizzato con il doppiaggio in italiano e nelle altre 9 lingue

Cyberpunk 2077 conferma la grande attenzione ai particolari anche sull'aspetto dell'animazione labiale dei personaggi, che risulta perfettamente sincronizzata con il doppiaggio in italiano e nelle altre 9 lingue supportate ufficialmente.

Questo significa che le animazioni facciali di tutti i personaggi presenti nell'ampio open world del gioco saranno effettivamente corrispondenti a quello che diranno in italiano, giocando nella nostra lingua, oppure nelle altre nove lingue in cui il gioco CD Projekt RED è stato doppiato.

Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla tecnologia JALI, sviluppata da un team canadese e implementata all'interno di Cyberpunk 2077. Come dimostra il video riportato qui sotto, riferito a un panel dedicato alla tecnologia in questione, l'implementazione del software di JALI ha consentito di animare tutti i personaggi di Cyberpunk 2077 con labiale sincronizzato in tutte le 10 lingue in cui è doppiato.

Il grande vantaggio di questa soluzione è che si tratta di un sistema apposito che consente di ottenere tale risultato senza ricorrere al motion capture: JALI è un sistema di animazione definito Animator-centric Viseme Model for Expressive Lip Syncronization, che automatizza l'animazione della bocca in base al flusso audio, coordinandosi anche con il resto del viso tra battito di ciglia e animazioni dei muscoli facciali.

Il sistema viene applicato a tutte le diverse lingue in cui Cyberpunk 2077 è stato tradotto e doppiato, dunque lo vedremo in azione anche nella versione in italiano, che come sappiamo è caratterizzata da un ottimo lavoro di adattamento con la partecipazione anche di Luca Ward nel suo classico ruolo di voce di Keanu Reeves/Johnny Silverhand, peraltro protagonista del nuovo spot "What You're Looking For".

Del gioco abbiamo visto veicoli e moda nell'ultimo Night City Wire, che ha aperto ulteriori prospettive sul mondo fantascientifico del gioco in questione.