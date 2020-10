PS4, Black Lives Matter Theme disponibile gratis

Black Lives Matter Theme, come si evince facilmente dal nome, è un tema personalizzato dedicato al movimento Black Lives Matter. Nel momento in cui scriviamo è disponibile gratis su PS4.



Per scaricarlo e aggiungerlo alla vostra raccolta potete o cercarlo manualmente oppure seguire direttamente questo link. Infine andrà impostato dall'apposita voce Temi, presente in Impostazioni.



"Dai alla schermata Home del tuo sistema PlayStation 4 un tocco personale con questo tema speciale per mostrare il tuo supporto al movimento Black Lives Matter. I temi possono essere scaricati per rinnovare il look dello schermo, modificando sfondo, icone e colori per meglio adattarlo al tuo stile o gioco preferito. Dopo il download, puoi selezionare il tema che desideri utilizzare tramite l'opzione Temi nel menu Impostazioni del sistema PS4".



Ecco l'aspetto del tema, in una pratica immagine. Mostrare solidarietà a Black Lives Matter, soprattutto in questo periodo storico, è sicuramente cosa buona e giusta, come lo è combattere per i diritti di qualsiasi essere umano, al di là di sesso, etnia e credo religioso. Ma questo ovviamente lo sapete già.