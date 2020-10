Electronic Arts denunciata in Canada per le casse premio dei suoi giochi sportivi

Electronic Arts è stata denunciata in Canada per via delle casse premio dei suoi giochi sportivi. La class action afferma essenzialmente che il publisher stia guadagnando soldi con un sistema assimilabile al gioco d'azzardo, basato sull'apertura di casse premio acquistabili con soldi veri.

La denuncia è incredibilmente simile a un'altra che ha chiamato in causa EA ad agosto, dove si afferma che il FUT è sostanzialmente una forma mascherata di gioco d'azzardo. In quel caso però era stata presentata in California.

La class action canadese è stata avviata da due persone che si definiscono "clienti di Electronic Arts". Uno avrebbe acquistato casse premio nei giochi della serie Madden NFL, mentre l'altro in quelli della serie NHL. La class action può essere però sottoscritta da chiunque abbia acquistato casse premio nei giochi di Electronic Arts dal 2008 in poi.

L'azione legale si fonda sulla legge canadese che regola il gioco d'azzardo, chiedendo che consideri anche le casse premio come tale, e su alcuni precedenti internazionali, come quelli giapponesi e coreani, dove il legislatore è stato costretto a regolare la materia. Attualmente il Canada non ha leggi che regolino le casse premio.