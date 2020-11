The Legend of Zelda, i capitoli che tutti vorrebbero dimenticare hanno dei remake

Lo sviluppatore indipendente Dopply ha realizzato il remake dei due capitoli della saga The Legend of Zelda che tutti vorrebbero dimenticare: Link: The Faces of Evil e Zelda: The Wand of Gamelon, usciti entrambi per CDi.

Dopply è partito dagli asset originali, rippati dalla comunità, per rifarli. Attualmente i due giochi sono disponibili per Windows e https://t.co/x8Iur6mVor" target="_blank">Linux. Se i link non funzionano, andate sul sito ufficiale dove ne troverete altri.