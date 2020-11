Spider-Man: Miles Morales: un bug consente di trasformarsi in qualsiasi oggetto

Un bug di Marvel's Spider-Man: Miles Morales consente di trasformarsi in qualsiasi oggetto, creando delle situazioni davvero divertenti. Tom Warren di The Verge ha ripreso su Twitter una clip dell'utente Andy H che è riuscito a trasformarsi in una stufa a fungo, girando per la città nei panni dell'eroico oggetto, già ribattezzato Spider-Lamp.

Vista la bellezza della situazione è stata riesumata una clip dell'utente Twitter Froste, che risale al 18 novembre, in cui possiamo vedere Spider-Man diventare, nell'ordine, una lastra di ghiaccio, un cubetto di ghiaccio, un'inferriata, un set di magliette e la facciata di un edificio. Trovate le clip allegate ai tweet sottostanti: