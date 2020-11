Games with Gold dicembre 2020, da The Raven Remastered a Saints Row: Gat out of Hell

Siamo ormai giunti quasi al termine di questo 2020 e ci troviamo dunque di fronte agli ultimi Games with Gold dell'anno, con i giochi gratis di dicembre 2020 per gli abbonati a Xbox Live Gold. Il più vecchio dei servizi su abbonamento di Microsoft in ambito gaming sembra proprio non voler cedere il passo a riorganizzazioni di sorta: nonostante le numerose voci sulla possibile cancellazione del Live Gold e l'abbattimento del paywall per l'accesso al mulitplayer online di base, che sarebbe un'iniziativa veramente storica, sembra che la compagnia non abbia intenzione di procedere per questa strada, come d'altra parte era lecito aspettarsi.





Considerando gli introiti della sezione servizi, d'altra parte, non è facile pensare che Microsoft abbia intenzione di tagliare alcunché, continuando semmai a investire e arricchire l'offerta, piuttosto che snellirla. In tutto questo, però, il risultato è sempre quello che abbiamo registrato ormai da diversi mesi a questa parte: l'impegno messo nella proposta di giochi attraverso Games with Gold continua ad essere alquanto basso rispetto a quanto vedevamo un po' di anni fa e a quanto sta ancora facendo la concorrenza con il servizio corrispondente. A fronte di un Game Pass veramente imbattibile, il Live Gold sul fronte dell'offerta di giochi continua ad arrancare in termini di appeal: questo soprattutto per quanto riguarda la freschezza e il valore squisitamente monetario dei giochi, perché in termini qualitativi anche questo mese ci sono comunque delle offerte sicuramente molto interessanti.