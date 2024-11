Half-Life 3 non sarà open world ma qualcosa di simile ad Uncharted 4, secondo un leaker

Tyler McVicker continua a pubblicare presunte notizie su Half-Life 3, che ultimamente sta attraversando una nuova stagione di voci di corridoio: in questo caso, si parla del fatto che il gioco sembra non sia open world ma abbia una struttura intermedia che potrebbe essere paragonata ad Uncharted 4 o altri titoli Naughty Dog.

Ovviamente si tratta sempre di rumor, ma il personaggio in questione è ormai conosciuto come uno dei leaker più famosi nell'ambito Valve e in passato ha anche azzeccato diverse informazioni come quelle relative a Deadlock, sebbene quando si parla di Half-Life 3 sia sempre difficile valutare seriamente le sparate.

Di recente, si è tornato a parlare di Half-Life 3 perché sembra sia riemersa la speranza di vedere davvero il gioco arrivare in futuro, anche se ovviamente sempre sul fronte delle voci di corridoio. Per il momento, intanto abbiamo arrivare il sostanzioso update per il 20° anniversario di Half-Life 2, e non è cosa da poco.