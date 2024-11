IMIKI debutta in Italia con i nuovi Myvu AR Smart Glasses, li abbiamo provati

Siamo stati all'evento di lancio italiano nella magnifica location di Palazzo Serbelloni e abbiamo potuto dare un primo sguardo alla gamma di gadget indossabili e soprattutto abbiamo provato per la prima volta i nuovi occhiali "intelligenti" di IMIKI. Ecco come è andata!

La serie IMIKI Holo è invece composta da due modelli, Holo e Holo Pro, questa volta con cassa rotonda e funzionalità smart avanzate, accompagnate da un display AMOLED. Infine, la serie IMIKI Xplorer , nelle tre varianti Active, Oyster e Scout: questa linea si caratterizza per l'estrema personalizzazione, grazie alla ghiera e ai cinturini intercambiabili che consentono di adattare lo smartwatch in base alle proprie preferenze e necessità, nonché per il display AMOLED e le oltre 100 modalità sportive

Myvu AR Smart Glasses

I veri protagonisti della serata di lancio sono stati però gli IMIKI Myvu AR Smart Glasses, gli occhiali intelligenti proposti dall'azienda che hanno l'ambizione di competere con META.



IMIKI Myvu AR Glasses portano in dote un display Micro LED da 480p

Disponibili nelle colorazioni Sky Blue, Space Black e Sand Gold, IMIKI Myvu presentano un display Micro LED con risoluzione 480p e luminosità fino a 2000 nit, doppio microfono con cancellazione attiva del rumore, altoparlanti insonorizzati, controlli touch, connessione Bluetooth 5.3 e sistema AI integrato, il tutto per 43 grammi di peso.

IMIKI Myvu sono in grado di tradurre in tempo reale da qualsiasi lingua, utilizzando i microfoni integrati e mettendo in evidenza la traduzione nel campo visivo dell'utente. Grazie all'ausilio dell'app proprietaria è possibile utilizzare gli occhiali in modalità teleprompter, leggendo il testo dei propri discorsi senza il supporto di monitor esterni.

Fondamentale poi la funzionalità GPS che offre una vera e propria interfaccia di navigazione con indicazioni e parametri. Infine, la gestione avanzata delle notifiche che possono essere lette direttamente dagli occhiali e personalizzate dall'app.

I due microfoni con cancellazione del rumore sono fondamentali per il funzionamento di IMIKI Myvu

Nel corso della nostra breve prova, abbiamo potuto testare solo la modalità di traduzione live: nonostante l'ambiente affollato, siamo riusciti a chiacchierare con il nostro interlocutore cinese senza troppi problemi. La traduzione è stata piuttosto precisa e le risposte rapide ci hanno permesso di dare una certa naturalezza alla discussione. L'interfaccia, di colore verde acido, è semplice, brillante e facilmente leggibile, con la possibilità di calibrare grandezza e fuoco in base alle proprie esigenze.

Nel complesso poi, gli occhiali risultano comodi, anche se la disponibilità di un solo design potrebbe essere un limite invalicabile per qualcuno. Siamo comunque molto curiosi di mettere alla prova le restanti funzionalità.

IMIKI Myvu AR Glasses saranno disponibili al prezzo di 599€.