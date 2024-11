Samsung Galaxy SmartTag2 è al minimo storico su Amazon: perfetto per ritrovare i vostri oggetti

Il Black Friday 2024 continua imperterrito a proporre promozioni su tantissimi prodotti, in tante categorie. Tra le più interessanti per il pubblico di Multiplayer.it vi saranno di certo i videogiochi, i componenti PC, gli smartphone e non solo. Vediamo ad esempio che è possibile trovare in promozione Samsung Galaxy SmartTag2, nella confezione da 4 pezzi. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo mediano è 68.21€ e lo sconto attuale è del 15%. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

A cosa servono i Samsung Galaxy SmartTag2?

Samsung Galaxy SmartTag2 è un prodotto pensato per localizzare gli oggetti. Con una autonomia di 500 giorni, può essere attaccato alle chiavi, messo in auto, in una valigia o attaccato a una bicicletta per ritrovarle in caso di smarrimento o furto.

Samsung Galaxy SmartTag2 è perfetto per tanti tipi di oggetti

Ha una classificazione IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Funziona con qualsiasi tipo di smartphone. La batteria può essere sostituita.