Emersi i possibili prezzi delle schede video Intel ARC Battlemage

Stando all'informatore Momomo_us, noto per l'affidabilità delle informazioni riportate in passato riguardanti il mondo dell'hardware PC, ci sarà una GPU Intel Arc B580 Limited Edition al lancio della linea, che costerà circa 250 dollari . Alcuni l'hanno segnalata per soli 246 dollari.

Un prezzo accessibile

Se i prezzi trapelati fossero corretti, la Intel Arc B580 costerebbe più della A580 al momento del lancio, avvenuto nel 2023, che aveva un prezzo di 179 dollari. Tuttavia, sarebbe comunque un prezzo inferiore a quello di lancio della GPU Intel Arc A750, che costava 289 dollari.

Il logo di Intel

Voci vogliono che la Intel Arc B580 disponga di 20 core Xe2, 12 GB di VRAM GDDR6, una velocità di clock di 2,8 GHz e altro ancora. Gli ultimi rapporti suggeriscono che sarà presentata a dicembre, nel tentativo di anticipare Nvidia e AMD, che presenteranno le loro nuove GPU a gennaio.

Al momento non si sa quante SKU di Battlemage verranno lanciate. Intel non ha commentato nessuno dei dettagli trapelati sulle sue nuove schede grafiche, quindi crediamo che non lo farà nemmeno in questa occasione.

Nel caso in cui il prezzo fosse confermato, sarebbe davvero concorrenziale, soprattutto alle soluzione dei concorrenti diretti. C'è da dire che Intel ha ancora una fetta di mercato molto risicata nel campo delle GPU da gioco, con Nvidia che la fa da padrona, seguita a lunga distanza da AMD.