Metaversi: per tanti sviluppatori saranno un fallimento, secondo il sondaggio annuale della GDC

Un dato davvero interessante che è emerso dal rapporto annuale sullo stato dell'industria della GDC 2023 è la sfiducia degli sviluppatori verso i metaversi. Per la maggior parte di loro non riusciranno a mantenere quanto promettono, risultando quindi fallimentari (aggiungiamo noi).

Più precisamente, a 2.300 sviluppatori è stato chiesto: "Quali di queste compagnie/piattaforme pensi che manterranno le promesse fatte dal concetto di metaverso?". Dei rispondenti, il 45% non ha fatto nomi, affermando che nessuna riuscirà a raggiungere l'obiettivo.

Il sondaggio che esprime la sfiducia verso i metaversi

Dei più ottimisti, il 14% ha puntato sul sicuro, indicando Epic Games con Fortnite come esempio di metaverso riuscito. Segue Meta, con il suo Horizon Worlds al 7%, quindi Microsoft con Minecraft al 7%, Roblox al 5% e via via tutte le altre compagnie.

In effetti i metaversi non hanno fatto una buona impressione finora, tra dati scoraggianti, progetti mai decollati e fallimenti clamorosi. Staremo a vedere se in futuro riusciranno ad affermarsi in qualche modo, ma vista la sfiducia manifestata dagli utenti la vediamo davvero difficile.