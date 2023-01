PC è la piattaforma preferita dagli sviluppatori, segue PS5 secondo il sondaggio della GDC 2023

Stando al nuovo sondaggio condotto dalla GDC per fotografare lo stato dell'industria dei videogiochi, la maggior parte degli sviluppatori sta lavorando o lavorerà a progetti per PC. Seguono PS5 e Xbox Series X e S.

Per la precisione, il 65% degli sviluppatori ha dichiarato di essere al lavoro su di un progetto per PC, il 33% su di uno per PS5 e il 30% su di uno per Xbox Series X e S. Seguono Android (27%), iOS (26%), Xbox One (19%), Nintendo Switch, Mac e PS4 (18%) e via via tutti gli altri.

Progetti in corso

Parlando di futuri progetti, il PC domina ancora, ma scende leggermente, visto che si parla del 57% degli sviluppatori. Cresce invece PS5 (33%) e scende Xbox Series X/S (28%). Da notare la presenza di una minima percentuale di sviluppatori che prevedeva di lavorare a progetti per Google Stadia, piattaforma appena chiusa (0,5%).

Futuri progetti

Rispondendo a una domanda sulla piattaforma su cui sarebbero più interessati a sviluppare, il 64% degli sviluppatori ha indicato il PC, il 46% PS5, il 35% Nintendo Switch e il 33% Xbox Series X e S.

Interesse degli sviluppatori

Da notare anche in questo caso la presenza di Google Stadia tra le preferenze. Evidentemente alcuni non si aspettavano che sarebbe stata chiusa al momento in cui gli è stato sottoposto il sondaggio.